COVID-19 One year later: A look back

EL PASO COUNTY, Colo. — Do you remember what you were doing March 5 last year?
Probably gathering with friends or family members, unaware of how a few cases of a novel virus would impact your life.
We never thought it would last this long.
Now FOX21 is reflecting on the 365 days since the first COVID-19 case was confirmed in our state.
- MARCH 5 – FIRST PRESUMPTIVE POSITIVE CORONAVIRUS CASE IN COLORADO
- MARCH 10 – GOV. POLIS VERBALLY DECLARED DISASTER EMERGENCY
- MARCH 11 – POLIS ISSUES FIRST PANDEMIC EXECUTIVE ORDERS
- MARCH 11 – CDPHE ANNOUNCES FIRST DRIVE UP TESTING SITE (MUST HAVE DOCTOR’S ORDER)
- MARCH 13 – THE FIRST DEATH FROM COVID IS RECORDED IN EL PASO COUNTY
- MARCH 17 – GOV. POLIS ORDERS IN-PERSON SHUT DOWN OF RESTAURANTS, BARS, GYMS, THEATERS ETC.
- MARCH 19- GOV. POLIS SUSPENDS IN-PERSON LEARNING, PROHBITED GATHERINGS OF MORE THAN 10 PEOPLE
- MARCH 26 – GOV. POLIS ISSUES STATE-WIDE STAY-AT-HOME ORDER
- APRIL 26 – STAY AT HOME ORDER IS LIFTED
- MAY 10 – MOTHER’S DAY
- MAY 26 – IN PERSON DINING ALLOWED WITH RESTRICTIONS
- JULY 16 – GOV. POLIS ISSUES STATE-WIDE MASK MANDATE
- JUNE 16- CDPHE HEALTH EXPERTS MARK START OF A SECOND WAVE
- JUNE 21 – FATHERS’ DAY
- JULY 4 – INDEPENDENCE DAY
- SUMMER – SCHOOLS WORK TO ESTABLISH VARYING PLANS ON NEW SCHOOL YEAR RE-OPENING
- AUG 7- A MASS TESTING SITE OPENS AT THE CITADEL MALL, EXPANDING AVAILABILITY OF TESTS
- OCT. 4 – CDPHE HEALTH EXPERTS MARK START OF A THIRD WAVE
- OCT. 31 – HALLOWEEN
- NOV. 25 – GOV. POLIS & FIRST GENTLEMEN MARLON REIS LEARN THEY WERE EXPOSED TO A PERSON COVID POSITIVE
- NOV. 26 – THANKSGIVING
- NOV. 28 – GOV. POLIS & FIRST GENTLEMEN MARLON REIS TEST POSITIVE FOR COVID
- DEC. 6 – THE FIRST GENTLEMAN WAS SENT TO HOSPITAL FOR WORSENING COVID SYMPTOMS DEC. 8 – FIRST GENTLEMEN BACK HOME FROM HOSPITAL
- DEC. 11 – THE FDA APPROVES FIRST COVID-19 VACCINE BY PFIZER
- DEC. 14 – COLORADO HEALTH CARE WORKERS RECEIVE THEIR FIRST DOSES OF THE VACCINE
- DEC. 18 – MODERNA’S COVID-19 VACCINE IS APPROVED BY THE FDA
- DEC. 25 – CHRISTMAS DAY
- DEC. 29 – FIRST CASE OF U.K. VARIANT CONFIRMED IN COLORADO IN ELBERT COUNTY
- JAN 1, 2021 – NEW YEAR’S DAY
- JAN 11, 2021 – SCHOOLS HAVE STAGGERED PLANS TO RETURN TO HYBRID AND IN-PERSON LEARNING
- FEB. 27, 2021 – THE FDA AUTHORIZED USE OF THE SINGLE-DOSE JOHNSON & JOHNSON VACCINE
- MARCH 5, 2021 THE GOVERNOR HOLDS A REMEMBRANCE CEREMONY FOR ALL THE LIVES LOST DURING THE PANDEMIC