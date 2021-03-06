COVID-19 One year later: A look back

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EL PASO COUNTY, Colo. — Do you remember what you were doing March 5 last year?

Probably gathering with friends or family members, unaware of how a few cases of a novel virus would impact your life.

We never thought it would last this long.

Now FOX21 is reflecting on the 365 days since the first COVID-19 case was confirmed in our state.

  • MARCH 5 – FIRST PRESUMPTIVE POSITIVE CORONAVIRUS CASE IN COLORADO
  • MARCH 10 – GOV. POLIS VERBALLY DECLARED DISASTER EMERGENCY 
  • MARCH 11 – POLIS ISSUES FIRST PANDEMIC EXECUTIVE ORDERS 
  • MARCH 11 – CDPHE ANNOUNCES FIRST DRIVE UP TESTING SITE (MUST HAVE DOCTOR’S ORDER) 
  • MARCH 13 – THE FIRST DEATH FROM COVID IS RECORDED IN EL PASO COUNTY
  • MARCH 17 – GOV. POLIS ORDERS IN-PERSON SHUT DOWN OF RESTAURANTS, BARS, GYMS, THEATERS ETC. 
  • MARCH 19- GOV. POLIS SUSPENDS IN-PERSON LEARNING, PROHBITED GATHERINGS OF MORE THAN 10 PEOPLE
  • MARCH 26 – GOV. POLIS ISSUES STATE-WIDE STAY-AT-HOME ORDER 
  • APRIL 26 – STAY AT HOME ORDER IS LIFTED
  • MAY 10 – MOTHER’S DAY 
  • MAY 26 – IN PERSON DINING ALLOWED WITH RESTRICTIONS 
  • JULY 16 – GOV. POLIS ISSUES STATE-WIDE MASK MANDATE 
  • JUNE 16- CDPHE HEALTH EXPERTS MARK START OF A SECOND WAVE 
  • JUNE 21 – FATHERS’ DAY 
  • JULY 4 – INDEPENDENCE DAY 
  • SUMMER – SCHOOLS WORK TO ESTABLISH VARYING PLANS ON NEW SCHOOL YEAR RE-OPENING  
  • AUG 7- A MASS TESTING SITE OPENS AT THE CITADEL MALL, EXPANDING AVAILABILITY OF TESTS 
  • OCT. 4 – CDPHE HEALTH EXPERTS MARK START OF A THIRD WAVE 
  • OCT. 31 – HALLOWEEN 
  • NOV. 25 – GOV. POLIS & FIRST GENTLEMEN MARLON REIS LEARN THEY WERE EXPOSED TO A PERSON COVID POSITIVE
  • NOV. 26 – THANKSGIVING 
  • NOV. 28 – GOV. POLIS & FIRST GENTLEMEN MARLON REIS TEST POSITIVE FOR COVID
  • DEC. 6 – THE FIRST GENTLEMAN WAS SENT TO HOSPITAL FOR WORSENING COVID SYMPTOMS DEC. 8 – FIRST GENTLEMEN BACK HOME FROM HOSPITAL
  • DEC. 11 – THE FDA APPROVES FIRST COVID-19 VACCINE BY PFIZER 
  • DEC. 14 – COLORADO HEALTH CARE WORKERS RECEIVE THEIR FIRST DOSES OF THE VACCINE 
  • DEC. 18 – MODERNA’S COVID-19 VACCINE IS APPROVED BY THE FDA 
  • DEC. 25 – CHRISTMAS DAY 
  • DEC. 29 – FIRST CASE OF U.K. VARIANT CONFIRMED IN COLORADO IN ELBERT COUNTY 
  • JAN 1, 2021 – NEW YEAR’S DAY
  • JAN 11, 2021 – SCHOOLS HAVE STAGGERED PLANS TO RETURN TO HYBRID AND IN-PERSON LEARNING 
  • FEB. 27, 2021 – THE FDA AUTHORIZED USE OF THE SINGLE-DOSE JOHNSON & JOHNSON VACCINE 
  • MARCH 5, 2021 THE GOVERNOR HOLDS A REMEMBRANCE CEREMONY FOR ALL THE LIVES LOST DURING THE PANDEMIC

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