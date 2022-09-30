(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week six’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PINE CREEK
FOUNTAIN-FORT CARSON		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
RAMPART
PALMER RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO WEST
MESA RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PIKES PEAK CHRISTIAN
ST. MARY’S		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
MOUNTAIN RANGE
DOHERTY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
WOODLAND PARK
MANITOU SPRINGS		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LAMAR
FLORENCE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
AIR ACADEMY
CHEYENNE MOUNTAIN		7 P.M.