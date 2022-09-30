(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week six’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PINE CREEK
FOUNTAIN-FORT CARSON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|RAMPART
PALMER RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO WEST
MESA RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PIKES PEAK CHRISTIAN
ST. MARY’S
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MOUNTAIN RANGE
DOHERTY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|WOODLAND PARK
MANITOU SPRINGS
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LAMAR
FLORENCE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|AIR ACADEMY
CHEYENNE MOUNTAIN
|7 P.M.