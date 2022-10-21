(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week nine’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CENTAURUS
WIDEFIELD
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|JOHN MALL
FOWLER
|7 P.M.
|2
|0-24
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO CENTRAL
LEWIS-PALMER
|7 P.M.
|2
|26-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LA JUNTA
MANITOU SPRINGS
|7 P.M.
|2
|14-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CALHAN
ST. MARY’S
|7 P.M.
|Halftime
|28-6
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|KENT DENVER
TCA
|7 P.M.
|Halftime
|0-28
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|VISTA RIDGE
RAMPART
|7 P.M.
|2
|14-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MONTROSE
MESA RIDGE
|THURSDAY
|F
|46-31
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CAÑON CITY
DISCOVERY CANYON
|THURSDAY
|F
|19-16