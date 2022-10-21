(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week nine’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CENTAURUS
WIDEFIELD		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
JOHN MALL
FOWLER		7 P.M.20-24
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO CENTRAL
LEWIS-PALMER		7 P.M.226-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LA JUNTA
MANITOU SPRINGS		7 P.M.214-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CALHAN
ST. MARY’S		7 P.M.Halftime28-6
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
KENT DENVER
TCA		7 P.M.Halftime0-28
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
VISTA RIDGE
RAMPART		7 P.M.214-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
MONTROSE
MESA RIDGE		THURSDAYF46-31
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CAÑON CITY
DISCOVERY CANYON		THURSDAYF19-16