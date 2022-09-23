SOUTHERN COLORADO — Looking for the scores for week three’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
| PONDEROSA
PALMER RIDGE
|7 P.M.
|1
|3-7
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|TCA
SAND CREEK
|7 P.M.
|1
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO EAST
PUEBLO SOUTH
|7 P.M.
|1
|7-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|AIR ACADEMY
CORONADO
|7 P.M.
|1
|0-14
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DENVER SOUTH
CHEYENNE MOUNTAIN
|7 P.M.
|1
|7-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO CENTENNIAL
DISCOVERY CANYON
|7 P.M.
|1
|0-7
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEWIS-PALMER
FALCON
|7 P.M.
|1