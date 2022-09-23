SOUTHERN COLORADO — Looking for the scores for week three’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
PONDEROSA
PALMER RIDGE 		7 P.M.13-7
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
TCA
SAND CREEK		7 P.M.1
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO EAST
PUEBLO SOUTH 		7 P.M.17-0
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
AIR ACADEMY
CORONADO		7 P.M.10-14
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
DENVER SOUTH
CHEYENNE MOUNTAIN		7 P.M.17-0
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO CENTENNIAL
DISCOVERY CANYON		7 P.M.10-7
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
LEWIS-PALMER
FALCON 		7 P.M.1