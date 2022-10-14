(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week eight’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
AIR ACADEMY
PALMER RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DISCOVERY CANYON
PUEBLO COUNTY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
RAMPART
MESA RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CHEYENNE MOUNTAIN
VISTA RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
BANNING LEWIS
COLORADO SPRINGS CHRISTIAN		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
ENGLEWOOD
TCA		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LEGEND
PINE CREEK		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO CENTENNIAL
HARRISON		THURSDAYF12-54
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
SIERRA
PUEBLO CENTRAL		THURSDAYF14-65