(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week eight’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|AIR ACADEMY
PALMER RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DISCOVERY CANYON
PUEBLO COUNTY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|RAMPART
MESA RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CHEYENNE MOUNTAIN
VISTA RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|BANNING LEWIS
COLORADO SPRINGS CHRISTIAN
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|ENGLEWOOD
TCA
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEGEND
PINE CREEK
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO CENTENNIAL
HARRISON
|THURSDAY
|F
|12-54
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|SIERRA
PUEBLO CENTRAL
|THURSDAY
|F
|14-65