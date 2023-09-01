(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
VALOR CHRISTIAN PINE CREEK7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
HIGHLANDS RANCH
FOUNTAIN-FORT CARSON		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
MONTE VISTA
COLORADO SPRINGS CHRISTIAN SCHOOL		6 P.M.10-20
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LEWIS-PALMER
CORONADO		6 P.M.121-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
WIDEFIELD
AIR ACADEMY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
GREELEY CENTRAL
CHEYENNE MOUNTAIN		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DISCOVERY CANYON
PUEBLO SOUTH		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO COUNTY
PUEBLO WEST		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
TCA
HARRISON		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CLEAR CREEK
ELLICOTT		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
HI-PLAINS
MIAMI-YODER		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
AKRON
ST. MARY’S		7 P.M.