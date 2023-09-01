(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|VALOR CHRISTIAN PINE CREEK
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|HIGHLANDS RANCH
FOUNTAIN-FORT CARSON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MONTE VISTA
COLORADO SPRINGS CHRISTIAN SCHOOL
|6 P.M.
|1
|0-20
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEWIS-PALMER
CORONADO
|6 P.M.
|1
|21-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|WIDEFIELD
AIR ACADEMY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|GREELEY CENTRAL
CHEYENNE MOUNTAIN
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DISCOVERY CANYON
PUEBLO SOUTH
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO COUNTY
PUEBLO WEST
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|TCA
HARRISON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CLEAR CREEK
ELLICOTT
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|HI-PLAINS
MIAMI-YODER
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|AKRON
ST. MARY’S
|7 P.M.