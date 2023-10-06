(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO CENTENNIAL
PUEBLO CENTRAL
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MONTROSE
FALCON
|6 P.M.
|1
|21-6
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|RAMPART
CHEYENNE MOUNTAIN
|6:30 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO WEST
PALMER RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEWIS-PALMER
HARRISON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CORONADO
MESA RIDGE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DENVER WEST
TCA
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CAÑON CITY
PUEBLO COUNTY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|AIR ACADEMY
VISTA RIDGE
|7 P.M.