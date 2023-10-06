(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO CENTENNIAL
PUEBLO CENTRAL		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
MONTROSE
FALCON		6 P.M.121-6
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
RAMPART
CHEYENNE MOUNTAIN		6:30 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO WEST
PALMER RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LEWIS-PALMER
HARRISON		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CORONADO
MESA RIDGE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DENVER WEST
TCA		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CAÑON CITY
PUEBLO COUNTY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
AIR ACADEMY
VISTA RIDGE		7 P.M.