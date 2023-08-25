(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DISCOVERY CANYON
LEWIS-PALMER
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CASTLE VIEW
DOHERTY
|6 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PALMER
SAND CREEK
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|SUMMIT
WOODLAND PARK
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|VALLEY
MANITOU SPRINGS
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|FOUNTAIN-FORT CARSON
FALCON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|SEVERANCE
CAÑON CITY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LIMON
FLORENCE
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO COUNTY
PUEBLO SOUTH
|4 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DENVER NORTH
PUEBLO CENTENNIAL
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|HARRISON
WIDEFIELD
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LITTLETON
SIERRA
|7 P.M.