(SOUTHERN COLORADO) — High school football is underway and FOX21 Overtime is excited to bring you highlights and the most up-to-date scores of this week’s featured games. This article will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DISCOVERY CANYON
LEWIS-PALMER		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CASTLE VIEW
DOHERTY		6 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PALMER
SAND CREEK		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
SUMMIT
WOODLAND PARK		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
VALLEY
MANITOU SPRINGS		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
FOUNTAIN-FORT CARSON
FALCON		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
SEVERANCE
CAÑON CITY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LIMON
FLORENCE		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO COUNTY
PUEBLO SOUTH		4 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DENVER NORTH
PUEBLO CENTENNIAL		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
HARRISON
WIDEFIELD		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LITTLETON
SIERRA		7 P.M.