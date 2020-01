Mesa Ridge wins COS Metro Wrestling Championships

Mesa Ridge won the 20th annual Colorado Springs Metro Wrestling Championships at Doherty High School Saturday night. The Grizzlies beat Cheyenne Mountain by three points finishing with 205.5 to take first place.

The full results from trackwrestling.com are as follows:

106 – Isiah Blackmon (Lewis Palmer) 25-2, Fr. over Mickail Skeldum (Mesa Ridge) 19-9, Fr. (Fall 0:40)

113 – Skyler Hunt (Lewis Palmer) 25-3, Sr. over Charles Lyons (Sand Creek) 17-3, Sr. (Dec 9-8)

120 – Brady Hankin (Woodland Park) 28-1, So. over Nicholas Grizales (Cheyenne Mountain) 18-7, So. (Fall 1:12)

126 – Angel Flores (Coronado) 27-1, Sr. over Robert Warkentine (Peyton) 32-5, Sr. (MD 15-4)

132 – James Brown (Peyton) 17-0, So. over Joe Barela (Fountain Fort Carson) 19-6, Jr. (Dec 7-5)

138 – Clint Brown (Peyton) 29-1, Jr. over Ben Nagel (Coronado) 24-7, Jr. (Dec 6-2)

145 – Benjamin Bancroft (Rampart) 28-2, Sr. over Bailey Badwound (Air Academy) 14-4, Jr. (Dec 7-2)

152 – Isaiah Brown (Mesa Ridge) 20-7, Sr. over Dylan Ruane (Discovery Canyon) 20-5, Jr. (Dec 11-10)

160 – Josiah Aldinger (Falcon) 26-8, So. over Tanner Sukle (Discovery Canyon) 13-8, Sr. (Fall 2:29)

170 – Tyson Beauperthuy (Doherty) 31-0, Sr. over Cole Gray (Woodland Park) 21-2, Sr. (Inj. 3:50)

182 – Billy Maddox (Cheyenne Mountain) 28-3, So. over Jake Hustoles (James Irwin CHS) 22-1, So. (Fall 3:38)

195 – Nico Gagliardi (Cheyenne Mountain) 25-4, So. over Ben Tonnessen (Coronado) 22-6, Sr. (Dec 7-5)

220 – Jared Volcic (Mesa Ridge) 25-1, Sr. over Jake Boley (Cheyenne Mountain) 27-5, Jr. (Dec 7-2)

285 – Matthew Moore (Mesa Ridge) 19-1, Fr. over Hunter Gilpin (Manitou Springs) 18-5, Sr. (Fall 3:00)