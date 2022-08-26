SOUTHERN COLORADO — Looking for the scores for week one’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
FALCON
FOUNTAIN-FORT CARSON 		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
DOHERTY
CASTLE VIEW 		6 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
EATON
TCA 		7 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
MITCHELL
PUEBLO CENTENNIAL 		4 P.M.30-45
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO SOUTH
PUEBLO COUNTY 		7 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
SAND CREEK
PALMER 		7 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
LEWIS-PALMER
DISCOVERY CANYON 		7 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO EAST
CHEYENNE MOUNTAIN 		7 P.M.
MATCHUP GAME STARTQUARTERSCORE
LEGEND
VISTA RIDGE 		7 P.M.

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