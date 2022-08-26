SOUTHERN COLORADO — Looking for the scores for week one’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|FALCON
FOUNTAIN-FORT CARSON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|DOHERTY
CASTLE VIEW
|6 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|EATON
TCA
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MITCHELL
PUEBLO CENTENNIAL
|4 P.M.
|3
|0-45
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO SOUTH
PUEBLO COUNTY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|SAND CREEK
PALMER
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEWIS-PALMER
DISCOVERY CANYON
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO EAST
CHEYENNE MOUNTAIN
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LEGEND
VISTA RIDGE
|7 P.M.
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