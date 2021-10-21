Missing: Highlighting the search for people missing in Colorado

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DENVER (KDVR) — After the nationwide search unfolded for Gabby Petito, there is a renewed effort to find missing people.

There are currently more than 600 people listed as missing in the Colorado Bureau of Investigation database.

Last month, rescue crews found the body of Robert ‘Bob’ Lowery in Wyoming while searching for Petito. He was reported missing from Texas in August.

“The widespread news coverage of the Gabby Petito search helped bring light to Lowery’s case, and resulted in at least two members of the public calling local authorities this past weekend with new information about his possible last seen point,” officials with Teton County Search & Rescue said.

Cold Case: Missing in ColoradoDownload

We want to highlight the effort to find those who are missing in our state.

Missing in Colorado

Here is the current list of people missing in Colorado from the Colorado Bureau of Investigation:

  1. CHRISTOPHER ENOCH ABEYTA
  2. LUIS ACOSTA
  3. CRYSTAL ACOSTA
  4. DESTINY ACOSTA
  5. TERRI ACKERMAN
  6. PATRICIA ADAMS
  7. NAXON SADOC AGUILAR-ALEMAN
  8. HERMAN AGUIRRE
  9. RYAN ALBERT
  10. DORA ALCARAZ
  11. KATHERINE ALLEN
  12. FELIX ALVARADO
  13. CALEB MORENO ALVARADO
  14. JEPSI AMAGA-KALLUNGI
  15. DANIELA JASMIN AMARO
  16. BRYAN D AMBROSE
  17. DOUGLAS JOSE ANARIBA-CRUZ
  18. UVALDO ANAYA
  19. KEITH R ANDERSON
  20. ISABELLA ANNIBAL
  21. TIANNAH MARIE ANNIBAL
  22. AMANDA ARAGON
  23. MIRANDA ARELLANO
  24. SAMUEL ARELLANO
  25. KADEN RAY ARMSTRONG
  26. GABRIEL ANGEL ARTEAGA
  27. CYNTHIA L ATTERBERRY
  28. ASHLEY AVALOS
  29. ELIAZ AYALA
  30. MARK MANUEL BACA
  31. GAYLE KATRINA BAIRD
  32. BRANDON MASAKI BAKER
  33. ALEXANDRA BANDA
  34. ANGELICA LINDA BARAJAS
  35. ISABELLA ANDREA BARAJAS
  36. GEOVONNI BARELA
  37. LINDA J BARKER
  38. JOSE BARNABE
  39. GAYLA JEAN BARNES
  40. MATTHEW ERIC BARNES
  41. KATHERINE SUE BARNUM
  42. MARIO BARRAZA-MURILLO
  43. COLLEEN KAY BARRETT
  44. TRACY JAY BASTION
  45. LAURI LYNN BATH
  46. BARBARA JEAN BAUMAN
  47. RICHARD BEEBE
  48. KIMBERLY BELL
  49. STEPHANIE BENITEZ
  50. ANGELA CINDY BENSON
  51. PAMELA SUE BERA
  52. DAVID GERARD BERGER
  53. GLORIA BERRETH
  54. CASEY BERRY
  55. RYANN BIELAWSKI
  56. ABBY BLAGG
  57. MICHAEL BLAIR
  58. MARIE ANN BLEE
  59. ROBERT BOCKMANN
  60. DWAYNE BOGAN
  61. RICHARD EUGENE BOLDMAN
  62. MARK ALLEN BONNER
  63. ROBERT JAMES BOWLING
  64. ROBIN BROWN
  65. REID BROWN
  66. RAMON GEORGE BROWN
  67. ARTHUR BRANDES
  68. LUIS ALBERTO BRAVO-GOMEZ
  69. WILLIAM W BRENNAN
  70. CHAD MICHAEL BREWER
  71. AUSTIN E BRYANT
  72. EDWARD D BRYANT
  73. MARINA BURGOON
  74. COLLEEN K BURGESS
  75. SHERRY D BYNUM
  76. AMARILY KIMBERLY CABRALES
  77. FRED CAIN
  78. EDUARDO ANTONIO CALDERON
  79. KEVIN CAMPOS-VALVERDE
  80. BRYAN CARROLL CAMPBELL
  81. SHALYHA MARIE CANCHOLA
  82. DENA ANGELIQUE CANDELARIO
  83. LUIS EDUARDO CARBAJAL-ARDON
  84. MARIAH CARDENAS-ALBERT
  85. ROCKY CHARLES CARPENTER
  86. NATALIE CARRASEO
  87. GREGORY JOHN CARTER
  88. JAEZELL CARTER ADAMS
  89. JADE CASADOS
  90. REYES ISMAEL CASANOVA-MOLINA
  91. TIMOTHY CASE
  92. ABRAHAM CASTELLANOS-MARTINEZ
  93. DARISLEIDY CASTILLO
  94. THALIA CASTILLO
  95. ABBIGAIL CASTRO
  96. ROSALINDA CASTRO-MENDOZA
  97. JENNIFER C CASTRO-PERDOMO
  98. JEWELIANA CATBAGAN
  99. AUTUMN STARR CERENIL
  100. KENNETH ANTHONY CHACON
  101. DAVID CHAMBERS
  102. HAYLEE MARIE CHAMBLIN
  103. MICHAEL CHASTAIN
  104. SAMUEL CHAVEZ RODRIGUEZ
  105. GABRIEL CHAVEZ
  106. LIZBETH CASTRO SUYAPA CHAVEZ
  107. JESSE DANIEL CHAVEZ-PEREZ
  108. LORENZO DESHAWN CHIVERS
  109. ALDO CID-PEREZ
  110. JOHN CIZEK
  111. NARIAH CLAMPMAN
  112. EARL TEX CLARK
  113. RANDALL SIRRINE CLARK
  114. CAMILLE CLARE
  115. TORRANCE LYNN CLARK
  116. TYRESE CLARK
  117. JAVON CLASSEN
  118. ALEXIS CLEMENTS
  119. DAVID JAMES COOK
  120. THOMAS RANDAL COOK
  121. CHRISTOPHER WAYNE COOMES
  122. IRIS BERENICE COETO
  123. DEREK COLBURN
  124. RAY COLLINS
  125. ULISES COMBS
  126. BRYAN CHRISTIAN COMEAU
  127. RONALD COMPTON
  128. KIMBERLY ANN CONCI
  129. MARTIN CONLEY
  130. TIMOTHY LEE COPLEY
  131. PATRICIA ANN CORDOVA
  132. SHAUN WAYNE CORDOVA
  133. JAMIE CORTEZ
  134. CHARLENE CRAMER
  135. JULIE L CUNNINGHAM
  136. AMY DABALOS
  137. MAURICE GORDON DAMETZ
  138. DAVID JOSEPH DAVIS
  139. JAMES EARL DEAN
  140. ROBERT EDWARD DECKER
  141. KENNETH DELGARMO
  142. FABION DELROSARIO
  143. ROBERT DEMERY
  144. DUSTIN DOUGLAS DENHARTOG
  145. JOHN DILLENGER
  146. KLARIZA DOMINGUEZ
  147. NONNIE ANN DOTSON
  148. JENNIFER ANNE DOUGLAS
  149. REX L DOUGLAS
  150. ROBERT CARL DRIGGERS
  151. STEPHANIE ANN DRNOVSEK
  152. TODD DRUMMOND
  153. RICKY DUFFY
  154. CHARLES DUKE
  155. ELLA DUNN
  156. NATHANIEL LUIS EDWARDS
  157. STEVE ROBERT EINSPAHR
  158. SOMAYA ABDUL ELAAYI
  159. CALEB ELAAYI
  160. ROGER JOHN ELLISON
  161. BEKIME ELSHANI
  162. DYANI ENCINIAS
  163. ELIJAH ESPINOZA
  164. ELBA EVELYN ESPINOZA-ROMERO
  165. JULIEN ESTAVILLO
  166. ERIC TODD EWING
  167. ALEX JAMES FAUCETT
  168. J D FERGUSON
  169. WILLIAM PERRY FERGUSON
  170. EUGENE FRANCIS FISH
  171. STEPHANIE KAY FLADGARD
  172. AUSTIN FLORES
  173. JOSELYN FONSECA
  174. JEFFREY LEE FOSSUM
  175. CHRISTOPHER LYNN FRAZIER
  176. PAUL CLIFFORD FRAZIER
  177. CHRISTOPHER S FRENCH
  178. SYLVIA FRENS
  179. ELWOOD G FRIESEN
  180. CHRISTOPHER JAMES FROMM
  181. DEION FUENTES
  182. JAMIE GAIL FULTS
  183. CHRISTIAN GAGE
  184. IVAN MARTIN GALINDO
  185. MARY ANGELA GALLEGOS
  186. HILGA MARITA GALLEGOS
  187. ZAIRA SELENE GALLEGOS ZAVALO
  188. LESLIE GARCIA-HERRERA
  189. STANLEY OWEN GARDNER
  190. GAVIN GOMEZ
  191. SHAIDA GHAEMI
  192. PATRICIA GILBERTSON
  193. DEJA GLEASON
  194. SUZANNE GOOKINS
  195. KARINA ISABELLA GODINEZ
  196. PHILLIP GOMEZ
  197. MARVIN JOSUE GONZALES-COELLO
  198. PATRICIA GONZALEZ
  199. ELEKTERA GONZALEZ
  200. JORGE GONZALEZ
  201. MONSERRAT GONZALEZ
  202. CARLOS MARIO GONZALEZ-MADRID
  203. KADY GORDON
  204. LUCAS WHYTE GORDON
  205. TYLER GORRELL
  206. JOHN GOSS
  207. BLANCA ESTELLA GOVEA-IBARRA
  208. BENJAMIN FRANKLIN GRAY
  209. MADDOX GREENWOOD
  210. SEAN RYAN GRIBBLE
  211. MATTHEW WAYNE GRIGGS
  212. HAILEY GROVES
  213. JOHN S GRUBER
  214. ANTHONY GUERRA
  215. ISAAC GUILLEN
  216. MERCEDES YOLI GUNERA-GONZALES
  217. ROBERT ALAN GUSTAFSON
  218. PATRICIA ANN GUTIERREZ
  219. RITA GUTIERREZ-GARCIA
  220. DAYANARA GUTIERREZ-TERRAZAS
  221. AHAVA HAIM
  222. NORMA JEAN HALFORD
  223. PRESTLIE DEAN HALL
  224. JOSEPH LAWRENCE HALPERN
  225. GORDON CLYDE HAM
  226. RASHELL ELIZABETH HAMMOND
  227. JAMES JOSEPH HAMPTON
  228. COLLEEN HOPE HANNAN
  229. JASON HANNAN
  230. RYLEE HOPE HANNAN
  231. TOMMY HARRELL
  232. XAVIER HARRIS
  233. CHRISTOPHER JAMES HARVEY
  234. EVAN HAWLEY
  235. JON TRUSCOTT HAYNES
  236. MITCHELL TODD HEIN
  237. JOSEPH HEINRICH
  238. RONDA HENRICHSEN
  239. DEBORAH ANN HERIFORD
  240. CRYSTAL HERMSEN
  241. MAGDALY HERNANDEZ
  242. ANA MELIANI FUENTES HERNANDEZ
  243. CORINA HERNANDEZ
  244. FABIAN HERNANDEZ
  245. MONEKA HILL
  246. VANESSA HILL
  247. MARTIN H HOBSON
  248. PAUL RICHARD HODGDEN
  249. AARON NICHOLAS HOFER
  250. ASHER WILIAM HOJEM
  251. DANIEL ROBERT HOLLOWAY
  252. NATHANIEL JAMES HOLMES
  253. DAPHNE RONETTE HOPE
  254. THERESA LYNN HUBBARD
  255. RUSTY LANE HUBBARD
  256. MICHAEL B HUNTER
  257. OLIVIA BELLA HURD BILLINGS
  258. WILLIAM SCOTT HURTADO
  259. SANDRA IBETH-OLIVERES
  260. ALVA IGLESIAS
  261. ISELA THALIA JACOBY
  262. CARL LEROY JACKSON
  263. DOUGLAS WAYNE JACKSON
  264. JORDAN THOMAS JACKSON
  265. MAKHI JACKSON
  266. BRIAN JAMES
  267. ASHLEY LEE JAMES
  268. RUSSEL BRIAN JARAMILLO
  269. JULIE JARVIS
  270. JANET L JEMELLO
  271. PASCUAL JIMENEZ ALONZO
  272. SIPRIANO J JIMINEZ
  273. KEYLA JIMENIZ MIGUEL
  274. DANASIA JOHNSON
  275. TREAVON XAVIER JOHNSON
  276. DENNIS M JOHNSON
  277. CONNOR REED SILAS JONES
  278. SAMERA KACHACUBT
  279. BENJAMIN CLEMENS KALINA
  280. BRIAN KEGSETH
  281. REBECCA ANN KELLISON
  282. AYRAYAH MYSUAN KELLY
  283. KARELIS JIOVANNI KENTISH
  284. CASEY MOE KENYON
  285. SETH LYON UTIGER KIENZLE
  286. SANDRA LEE KILLIAN
  287. WALTER IWAO KIMOTO
  288. TEREASA SUE KNUTH
  289. IVY KOZAK
  290. DAVID KRAMER
  291. RONALD KUETEMEIER
  292. JOSE LANDA
  293. MARIA AGELINA LAWSON
  294. LORI LEE LAYMAN
  295. TAMARA LE
  296. LAURA NANYEU LEDESMA
  297. RYAN LEE
  298. KEIAHJAH LEE
  299. EDITH BERNICE LEHNERZ
  300. JOHN FRANCIS LENIHAN
  301. ANDY JOE LEPLEY
  302. JERRI LESSER
  303. PATRICIA ANN LILLY
  304. NOELLE LIMBAUGH
  305. MUNGUNKHULAN LKHAMKHUU
  306. LOUIS LLOYD
  307. JENNIFER LYNN LOCKWOOD
  308. HECTOR MARCELO LOPEZ
  309. MIGUEL LOPEZ
  310. JEREMIAH LOPEZ
  311. JAIME LOPEZ-ARENAS
  312. MARIA ELENA LOPEZ-ORZUNA
  313. GERSON A LOPEZ-RAMOS
  314. LAURIE RENEE LUCAS
  315. ANTOINE ZAYLEN LUCAS-MILLER
  316. DAVYNE KAILEE LUCERO
  317. BRIANA MADANI
  318. FELIPE JESUS MAESTAS
  319. BRANDI MALONSON
  320. JENNIFER LYNN MARCUM
  321. MADAI SOCCORO MARENTES
  322. MIJALA MARSHALL
  323. DAISY MARTIN
  324. JAMILYN MARTINEZ
  325. STEVEN MARTINEZ
  326. ASENCION MARTINEZ
  327. KATHLEEN MARTINEZ
  328. KATIERY MARTINEZ
  329. LEELA RAE MARTINEZ
  330. MELMY MATOS
  331. APRIL MATTESON
  332. AYLA RAYN MCBROOM
  333. DEVIN JAMES MCCALLUM
  334. PENNY LYNN MCCLEES
  335. MICHAEL JERRY MCCLURE
  336. BEVERLY JOAN MCCOOL
  337. COLE MCHURIE
  338. OSCAR J MCNEAR
  339. ANTONYO XAVIER MCPARLIN
  340. APRIL RENEE MEARSHA
  341. KIMBERLY DIANE MEDINA
  342. CHRISTOPHER MEDINA
  343. CARLA MEDINA
  344. CRYSTAL MEDINA
  345. ALBARO MEDINO
  346. ISAI MEJIA-GUTIERREZ
  347. DOUGLAS EDWARD MEER
  348. SCOTT MEILE
  349. MAURICIO MEJIA
  350. LOURDES JULIS MENDOZA-MORILLA
  351. ANASTASIA MERCEDES
  352. ANALICIA MERGIL
  353. MICHAEL E METEER
  354. RICHARD STANLEY MEYER
  355. PAUL MICHALS
  356. EVELYN MIDDLETON
  357. ELIZABETH ANN MILLER
  358. RACHELLE MILLER
  359. KYO MILLER
  360. DANIEL H MIRANDA
  361. JOHN MIRANDA
  362. BRIAN MOORE
  363. RUDOLF MODER
  364. JUSTIN MODER
  365. MONTY PAUL MONTEZ
  366. RICHARD ERNEST MORA
  367. RICHARD KENNETH MORGAN
  368. SUZANNE RENEE MORPHEW
  369. LEKIESHA MORRIS
  370. SHANTI MOUNTAIN SAGE MOTRY
  371. ANTHONY STEVEN MICHAEL MOYA
  372. JANE AURELIA MUDDER
  373. AMBLY LYN MUELLER
  374. DESTINY ANGELITA MUNOZ-ORTEGA
  375. IRMA ROSARIO MUNETON-CUETO
  376. ALANI MUNIZ
  377. SALOME MUSISI
  378. ROBERT MYER
  379. JESUS MANUEL NAVA
  380. DANIELA NAVARRO DIAZ
  381. KAREN NAVARRO DIAZ
  382. RENATA ISABELLEA NAVARRO DIAZ
  383. PAMELA L NEAL
  384. NANCI TERESE NELSON
  385. AJONTAE NETTLES
  386. ROSA IRENE NEVAREZ-FRIAS
  387. DIANTE NEVINS
  388. CARL WILBER NEWCOMB
  389. ALBERT NEWMAN
  390. KATRINA NEZAT
  391. KARA NANCY NICHOLS
  392. MARY NIEMI
  393. JOHN NORTHUP
  394. GERALDINE ANN OBREGON-GINGLES
  395. LEE OCHS
  396. JOSEPH OFTLEE
  397. MARIA ROSARIO OLEA
  398. KENT ENDER OLSER
  399. EVER OROZCO-SALCIDO
  400. EMILIANO ORTEGA
  401. EVAYAH ORTEGA
  402. EZERIUS ORTEGA
  403. ELYSCIA CHANNELLE ORTEGA-CRUZ
  404. JESSICA EILEEN ORTIZ
  405. JOSE GUILLER OSORIO CONSTANZA
  406. KENT ALAN OSBURN
  407. BRIAN OSHAUGHNESSY
  408. BAYLEE RAE OSTENSEN
  409. JACOB PADDOCK-WEEKS
  410. SONIA PAEZ
  411. OMAR MARQUEZ PAEZ
  412. SONIA PAEZ
  413. LORI MARIE PANTAZES
  414. JULIA PASTOR-RAYMUNDA
  415. AARSHIYA PATIL
  416. JIAA PATIL
  417. SANDRA KAY PATTERSON
  418. MYA PENA
  419. XAVIER JOSHUA PEREZ-GARZA
  420. GILBERTO PEREZ-CERVANTES
  421. BERKLEY PERKINS
  422. DARREN SHAWN PETERS
  423. TOM PHIFER
  424. TYLER PHILLIPS
  425. ROBERT T PILLSEN
  426. GARY PINO
  427. SONIA DELAPAZ PINEDA-MAGANA
  428. GERRI POLK
  429. DUSTIN SHANE POOLE
  430. LEA PORTER
  431. DIANA JUDITH PORTILLO
  432. KEVIN JOSE PORTILLO
  433. SAMANTHA POWELL
  434. KINGSTON DIOR POWELL
  435. AMILIA POWERS
  436. ANGELIQUE PRIEN
  437. JACQUELINE PRIETO
  438. JAMES H PRUITT
  439. MARCUS KINTA PUMPHREY
  440. ALEJANDRO QUINONES-ZAPAICO
  441. ADAM QUINTANA
  442. PATRICIA QUINTRELL
  443. TIMOTHY DON RADFORD
  444. CELESTE RAMIREZ
  445. AURA MARINA RAMIREZ CHILEL
  446. ERENDIDA REZA RAMOS
  447. JOSE LUIS RASCON-AVILA
  448. SEAN RATHERT
  449. DOLORES SUSAN RAYGOZA
  450. DYLAN NICHOLAS REDWINE
  451. KRYSTAL ANNE REISINGER
  452. KIM REMMEL
  453. GERARDO ALFONSO RENDON
  454. IVAN RENTERIA
  455. RICCI REYLOLDS
  456. MAURICE REYNOLDS
  457. PEGGY ANN REYNOLDS
  458. JOHN RICE
  459. IAN ASHLEY RICHARDSON
  460. RICHARD DEAN ROBERTS
  461. NIKOLAS JAMES ROCHE
  462. BENJAMIN ROCKEFELLER
  463. ASHER ROCKHOLD
  464. OMAR RODRIGUEZ
  465. JORGE RODRIGUEZ
  466. LOUISA RODRIGUEZ
  467. MAURICIO RODRIGUEZ
  468. JACQUELINE RODRIGUEZ
  469. GEORGIA LEE ROHNER
  470. KIMBERLY ROJO
  471. SOFIA LIZET ROJAS
  472. RANIRO ROMO
  473. MAYRA ROMO-HERNANDEZ
  474. JANELLE ROMERO
  475. MARTHA RYE ROOKS
  476. WILLIAM ERICK ROORDA
  477. CYNTHIA JIMENA ROQUE
  478. ALEXIS ROSE
  479. MELANIE RUDDY
  480. MARILYN MAY ALCANDARA SABLAN
  481. AUBREY CAROLINE SACCO
  482. JANAE SALAS
  483. OMAR SALAS
  484. MARIO FERNANDO SANCHEZ
  485. DEANNA SANCHEZ
  486. ANGELICA ESPERANZA SANDOVAL
  487. GERSON ARISTI SANDOVAL-ARAUJO
  488. ROSA SANTILLAN
  489. GIANNA SANTISTEVAN
  490. DAVID SAUCIDO
  491. SHAMONE SCARLETT
  492. KELSIE SCHELLING
  493. DOUGLASS SCHLISKE
  494. TERESA SCHMIDT
  495. JAMES SCHOMER
  496. BRIANNA SCHWARTZ
  497. ROBERT DWAINE SCOTT
  498. JOSE SEGURA
  499. MICHAEL SEWARD
  500. JESSICA G SHOEMAKE
  501. ANGELO IGNACIO PABLO SIERRA
  502. ROBERTO SILVA-PEREZ
  503. NICOLE EVELYN SILVERS
  504. ALEXANDRA SIMENTAL
  505. GENE ARNOLD SIMMONS
  506. EDDIE SIMMONS
  507. ASHLEY SIMMONS
  508. JOHN MICHAEL SIMONS
  509. RONALD DAVID SISNEROS
  510. DAVID SISNEROS
  511. LEAH SISNEROS
  512. PAUL CARROLL SKIBA
  513. SARAH SKIBA
  514. SOFIA SLOAN
  515. TONI SMEDLEY
  516. SHAY SMITH
  517. CORY SMITH
  518. DEANTE DION SMITH
  519. ASANEE SOITHONG
  520. GUY LEE SOLANO
  521. GUADALUPE SOSA
  522. TAYLOR SPARKS
  523. JULIE SHAWN STEFANEK
  524. ANGELA STEVENS
  525. JOY DENISE STEWART
  526. LASHAYA N STINE
  527. DARYL A STOCKERT
  528. LEVAL DIJON STOREY
  529. MATTHEW STUART STORRS
  530. RAYMOND STUBBLEFIELD
  531. CARLA SUAREZ
  532. MAKAYLA SUMMERS
  533. CLINTON JOHN ANTHONY SUTTON
  534. JUSTICE ARIEL SWISHER
  535. EMMA TARRANTS
  536. JEFF TAYLOR
  537. CTORMY BRAADEN LAWRENC TAYLOR
  538. GUY TAYLOR
  539. YUGUI DANIELA TERRAZA
  540. LORI ANN THIEL
  541. KWAMBOKA THOMAS
  542. MICHELLE THOMAS
  543. AARONE THOMPSON
  544. ANDREW THOMSON
  545. JOSHUA TICCARRETO
  546. MICHELLE MARIE TRESCO
  547. SAVANNA RAE TODD
  548. ALBERTO TORRES
  549. JEFFREY TORRES
  550. MARTIN TORRES-HERNANDEZ
  551. NICHOLLE TORREZ
  552. ROMELLA TOUMANIAN
  553. MICHELLE MARIE TRESCO
  554. DANIEL TRUJILLO
  555. MARIA TRUJILLO
  556. SHANE KELLY TURNER
  557. LIGIA MIRANDA URIBE-RAMOS
  558. MICHELLE ILEANA URIBE-RAMOS
  559. MIGDALI URBINA CRUZ
  560. MICHELLE RAE VANEK
  561. BRANDI MARIE VARDAS
  562. ZADIA VASQUEZ-CABRERA
  563. MARK VEITCH
  564. SHERANIQUE VEJILL-ROBERTS
  565. RICKY JOHN JR. VELASQUEZ
  566. ODELL VEST
  567. DENAJSHA JAYLYNN VIALPANO
  568. CHRIS W VIGIL
  569. AMADEO VIGIL
  570. RANDY VIGIL
  571. ROBERT GILBERT VIGIL
  572. DAVID EULISES VILLA NORIEGA
  573. WHITNEY BRIY VILLEDAS-GONZALEZ
  574. CHARLENE ROXANNE VOIGHT
  575. AYLSSA VORJA
  576. DARLENE ANN WALLACE
  577. DONNIE WALLACE
  578. TASHIYAH RENEE WALLACE
  579. LARRY WATTS
  580. AVEREE RAYN WEAVER
  581. ALVIE ONEAL WEBB
  582. JONATHAN M WHEBY
  583. JAMES RAYMOND WHITAKER
  584. LADAMIEN WHITE
  585. CHRIS WATSON WHITTINGTON
  586. KATHY WILKERSON
  587. IAN KIRK WILLCOXON
  588. DALE DUANE WILLIAMS
  589. JENNIFER WILLIAMS
  590. BARBARA WILSON
  591. JOE WILSON
  592. WENDY RENEE WISNER
  593. TIMOTHY DALE WITT
  594. WILLIAM J WORLEY
  595. ROBERT WILLIAM WRIGHT
  596. ERIC MAURILIO XOOC PUC
  597. ABRAHAM W YOHHANES
  598. DZ YOU YING PU
  599. BRET YOUNGER
  600. VICTORIA ZAMORA
  601. ARIANA ZAMORA
  602. WALTER ALAN ZEBELMAN
  603. LELAND ZOOK

If you would like to report someone as missing, you must contact the law enforcement agency where your loved one was last seen.

Have a tip about a missing person? Reach out to law enforcement or send a tip to us at tips@kdvr.com. You can also fill out the form below.

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