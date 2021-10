Missing: Highlighting the search for people missing in Colorado

DENVER (KDVR) — After the nationwide search unfolded for Gabby Petito, there is a renewed effort to find missing people.

There are currently more than 600 people listed as missing in the Colorado Bureau of Investigation database.

Last month, rescue crews found the body of Robert ‘Bob’ Lowery in Wyoming while searching for Petito. He was reported missing from Texas in August.

“The widespread news coverage of the Gabby Petito search helped bring light to Lowery’s case, and resulted in at least two members of the public calling local authorities this past weekend with new information about his possible last seen point,” officials with Teton County Search & Rescue said.

We want to highlight the effort to find those who are missing in our state.

Missing in Colorado

Here is the current list of people missing in Colorado from the Colorado Bureau of Investigation:

CHRISTOPHER ENOCH ABEYTA LUIS ACOSTA CRYSTAL ACOSTA DESTINY ACOSTA TERRI ACKERMAN PATRICIA ADAMS NAXON SADOC AGUILAR-ALEMAN HERMAN AGUIRRE RYAN ALBERT DORA ALCARAZ KATHERINE ALLEN FELIX ALVARADO CALEB MORENO ALVARADO JEPSI AMAGA-KALLUNGI DANIELA JASMIN AMARO BRYAN D AMBROSE DOUGLAS JOSE ANARIBA-CRUZ UVALDO ANAYA KEITH R ANDERSON ISABELLA ANNIBAL TIANNAH MARIE ANNIBAL AMANDA ARAGON MIRANDA ARELLANO SAMUEL ARELLANO KADEN RAY ARMSTRONG GABRIEL ANGEL ARTEAGA CYNTHIA L ATTERBERRY ASHLEY AVALOS ELIAZ AYALA MARK MANUEL BACA GAYLE KATRINA BAIRD BRANDON MASAKI BAKER ALEXANDRA BANDA ANGELICA LINDA BARAJAS ISABELLA ANDREA BARAJAS GEOVONNI BARELA LINDA J BARKER JOSE BARNABE GAYLA JEAN BARNES MATTHEW ERIC BARNES KATHERINE SUE BARNUM MARIO BARRAZA-MURILLO COLLEEN KAY BARRETT TRACY JAY BASTION LAURI LYNN BATH BARBARA JEAN BAUMAN RICHARD BEEBE KIMBERLY BELL STEPHANIE BENITEZ ANGELA CINDY BENSON PAMELA SUE BERA DAVID GERARD BERGER GLORIA BERRETH CASEY BERRY RYANN BIELAWSKI ABBY BLAGG MICHAEL BLAIR MARIE ANN BLEE ROBERT BOCKMANN DWAYNE BOGAN RICHARD EUGENE BOLDMAN MARK ALLEN BONNER ROBERT JAMES BOWLING ROBIN BROWN REID BROWN RAMON GEORGE BROWN ARTHUR BRANDES LUIS ALBERTO BRAVO-GOMEZ WILLIAM W BRENNAN CHAD MICHAEL BREWER AUSTIN E BRYANT EDWARD D BRYANT MARINA BURGOON COLLEEN K BURGESS SHERRY D BYNUM AMARILY KIMBERLY CABRALES FRED CAIN EDUARDO ANTONIO CALDERON KEVIN CAMPOS-VALVERDE BRYAN CARROLL CAMPBELL SHALYHA MARIE CANCHOLA DENA ANGELIQUE CANDELARIO LUIS EDUARDO CARBAJAL-ARDON MARIAH CARDENAS-ALBERT ROCKY CHARLES CARPENTER NATALIE CARRASEO GREGORY JOHN CARTER JAEZELL CARTER ADAMS JADE CASADOS REYES ISMAEL CASANOVA-MOLINA TIMOTHY CASE ABRAHAM CASTELLANOS-MARTINEZ DARISLEIDY CASTILLO THALIA CASTILLO ABBIGAIL CASTRO ROSALINDA CASTRO-MENDOZA JENNIFER C CASTRO-PERDOMO JEWELIANA CATBAGAN AUTUMN STARR CERENIL KENNETH ANTHONY CHACON DAVID CHAMBERS HAYLEE MARIE CHAMBLIN MICHAEL CHASTAIN SAMUEL CHAVEZ RODRIGUEZ GABRIEL CHAVEZ LIZBETH CASTRO SUYAPA CHAVEZ JESSE DANIEL CHAVEZ-PEREZ LORENZO DESHAWN CHIVERS ALDO CID-PEREZ JOHN CIZEK NARIAH CLAMPMAN EARL TEX CLARK RANDALL SIRRINE CLARK CAMILLE CLARE TORRANCE LYNN CLARK TYRESE CLARK JAVON CLASSEN ALEXIS CLEMENTS DAVID JAMES COOK THOMAS RANDAL COOK CHRISTOPHER WAYNE COOMES IRIS BERENICE COETO DEREK COLBURN RAY COLLINS ULISES COMBS BRYAN CHRISTIAN COMEAU RONALD COMPTON KIMBERLY ANN CONCI MARTIN CONLEY TIMOTHY LEE COPLEY PATRICIA ANN CORDOVA SHAUN WAYNE CORDOVA JAMIE CORTEZ CHARLENE CRAMER JULIE L CUNNINGHAM AMY DABALOS MAURICE GORDON DAMETZ DAVID JOSEPH DAVIS JAMES EARL DEAN ROBERT EDWARD DECKER KENNETH DELGARMO FABION DELROSARIO ROBERT DEMERY DUSTIN DOUGLAS DENHARTOG JOHN DILLENGER KLARIZA DOMINGUEZ NONNIE ANN DOTSON JENNIFER ANNE DOUGLAS REX L DOUGLAS ROBERT CARL DRIGGERS STEPHANIE ANN DRNOVSEK TODD DRUMMOND RICKY DUFFY CHARLES DUKE ELLA DUNN NATHANIEL LUIS EDWARDS STEVE ROBERT EINSPAHR SOMAYA ABDUL ELAAYI CALEB ELAAYI ROGER JOHN ELLISON BEKIME ELSHANI DYANI ENCINIAS ELIJAH ESPINOZA ELBA EVELYN ESPINOZA-ROMERO JULIEN ESTAVILLO ERIC TODD EWING ALEX JAMES FAUCETT J D FERGUSON WILLIAM PERRY FERGUSON EUGENE FRANCIS FISH STEPHANIE KAY FLADGARD AUSTIN FLORES JOSELYN FONSECA JEFFREY LEE FOSSUM CHRISTOPHER LYNN FRAZIER PAUL CLIFFORD FRAZIER CHRISTOPHER S FRENCH SYLVIA FRENS ELWOOD G FRIESEN CHRISTOPHER JAMES FROMM DEION FUENTES JAMIE GAIL FULTS CHRISTIAN GAGE IVAN MARTIN GALINDO MARY ANGELA GALLEGOS HILGA MARITA GALLEGOS ZAIRA SELENE GALLEGOS ZAVALO LESLIE GARCIA-HERRERA STANLEY OWEN GARDNER GAVIN GOMEZ SHAIDA GHAEMI PATRICIA GILBERTSON DEJA GLEASON SUZANNE GOOKINS KARINA ISABELLA GODINEZ PHILLIP GOMEZ MARVIN JOSUE GONZALES-COELLO PATRICIA GONZALEZ ELEKTERA GONZALEZ JORGE GONZALEZ MONSERRAT GONZALEZ CARLOS MARIO GONZALEZ-MADRID KADY GORDON LUCAS WHYTE GORDON TYLER GORRELL JOHN GOSS BLANCA ESTELLA GOVEA-IBARRA BENJAMIN FRANKLIN GRAY MADDOX GREENWOOD SEAN RYAN GRIBBLE MATTHEW WAYNE GRIGGS HAILEY GROVES JOHN S GRUBER ANTHONY GUERRA ISAAC GUILLEN MERCEDES YOLI GUNERA-GONZALES ROBERT ALAN GUSTAFSON PATRICIA ANN GUTIERREZ RITA GUTIERREZ-GARCIA DAYANARA GUTIERREZ-TERRAZAS AHAVA HAIM NORMA JEAN HALFORD PRESTLIE DEAN HALL JOSEPH LAWRENCE HALPERN GORDON CLYDE HAM RASHELL ELIZABETH HAMMOND JAMES JOSEPH HAMPTON COLLEEN HOPE HANNAN JASON HANNAN RYLEE HOPE HANNAN TOMMY HARRELL XAVIER HARRIS CHRISTOPHER JAMES HARVEY EVAN HAWLEY JON TRUSCOTT HAYNES MITCHELL TODD HEIN JOSEPH HEINRICH RONDA HENRICHSEN DEBORAH ANN HERIFORD CRYSTAL HERMSEN MAGDALY HERNANDEZ ANA MELIANI FUENTES HERNANDEZ CORINA HERNANDEZ FABIAN HERNANDEZ MONEKA HILL VANESSA HILL MARTIN H HOBSON PAUL RICHARD HODGDEN AARON NICHOLAS HOFER ASHER WILIAM HOJEM DANIEL ROBERT HOLLOWAY NATHANIEL JAMES HOLMES DAPHNE RONETTE HOPE THERESA LYNN HUBBARD RUSTY LANE HUBBARD MICHAEL B HUNTER OLIVIA BELLA HURD BILLINGS WILLIAM SCOTT HURTADO SANDRA IBETH-OLIVERES ALVA IGLESIAS ISELA THALIA JACOBY CARL LEROY JACKSON DOUGLAS WAYNE JACKSON JORDAN THOMAS JACKSON MAKHI JACKSON BRIAN JAMES ASHLEY LEE JAMES RUSSEL BRIAN JARAMILLO JULIE JARVIS JANET L JEMELLO PASCUAL JIMENEZ ALONZO SIPRIANO J JIMINEZ KEYLA JIMENIZ MIGUEL DANASIA JOHNSON TREAVON XAVIER JOHNSON DENNIS M JOHNSON CONNOR REED SILAS JONES SAMERA KACHACUBT BENJAMIN CLEMENS KALINA BRIAN KEGSETH REBECCA ANN KELLISON AYRAYAH MYSUAN KELLY KARELIS JIOVANNI KENTISH CASEY MOE KENYON SETH LYON UTIGER KIENZLE SANDRA LEE KILLIAN WALTER IWAO KIMOTO TEREASA SUE KNUTH IVY KOZAK DAVID KRAMER RONALD KUETEMEIER JOSE LANDA MARIA AGELINA LAWSON LORI LEE LAYMAN TAMARA LE LAURA NANYEU LEDESMA RYAN LEE KEIAHJAH LEE EDITH BERNICE LEHNERZ JOHN FRANCIS LENIHAN ANDY JOE LEPLEY JERRI LESSER PATRICIA ANN LILLY NOELLE LIMBAUGH MUNGUNKHULAN LKHAMKHUU LOUIS LLOYD JENNIFER LYNN LOCKWOOD HECTOR MARCELO LOPEZ MIGUEL LOPEZ JEREMIAH LOPEZ JAIME LOPEZ-ARENAS MARIA ELENA LOPEZ-ORZUNA GERSON A LOPEZ-RAMOS LAURIE RENEE LUCAS ANTOINE ZAYLEN LUCAS-MILLER DAVYNE KAILEE LUCERO BRIANA MADANI FELIPE JESUS MAESTAS BRANDI MALONSON JENNIFER LYNN MARCUM MADAI SOCCORO MARENTES MIJALA MARSHALL DAISY MARTIN JAMILYN MARTINEZ STEVEN MARTINEZ ASENCION MARTINEZ KATHLEEN MARTINEZ KATIERY MARTINEZ LEELA RAE MARTINEZ MELMY MATOS APRIL MATTESON AYLA RAYN MCBROOM DEVIN JAMES MCCALLUM PENNY LYNN MCCLEES MICHAEL JERRY MCCLURE BEVERLY JOAN MCCOOL COLE MCHURIE OSCAR J MCNEAR ANTONYO XAVIER MCPARLIN APRIL RENEE MEARSHA KIMBERLY DIANE MEDINA CHRISTOPHER MEDINA CARLA MEDINA CRYSTAL MEDINA ALBARO MEDINO ISAI MEJIA-GUTIERREZ DOUGLAS EDWARD MEER SCOTT MEILE MAURICIO MEJIA LOURDES JULIS MENDOZA-MORILLA ANASTASIA MERCEDES ANALICIA MERGIL MICHAEL E METEER RICHARD STANLEY MEYER PAUL MICHALS EVELYN MIDDLETON ELIZABETH ANN MILLER RACHELLE MILLER KYO MILLER DANIEL H MIRANDA JOHN MIRANDA BRIAN MOORE RUDOLF MODER JUSTIN MODER MONTY PAUL MONTEZ RICHARD ERNEST MORA RICHARD KENNETH MORGAN SUZANNE RENEE MORPHEW LEKIESHA MORRIS SHANTI MOUNTAIN SAGE MOTRY ANTHONY STEVEN MICHAEL MOYA JANE AURELIA MUDDER AMBLY LYN MUELLER DESTINY ANGELITA MUNOZ-ORTEGA IRMA ROSARIO MUNETON-CUETO ALANI MUNIZ SALOME MUSISI ROBERT MYER JESUS MANUEL NAVA DANIELA NAVARRO DIAZ KAREN NAVARRO DIAZ RENATA ISABELLEA NAVARRO DIAZ PAMELA L NEAL NANCI TERESE NELSON AJONTAE NETTLES ROSA IRENE NEVAREZ-FRIAS DIANTE NEVINS CARL WILBER NEWCOMB ALBERT NEWMAN KATRINA NEZAT KARA NANCY NICHOLS MARY NIEMI JOHN NORTHUP GERALDINE ANN OBREGON-GINGLES LEE OCHS JOSEPH OFTLEE MARIA ROSARIO OLEA KENT ENDER OLSER EVER OROZCO-SALCIDO EMILIANO ORTEGA EVAYAH ORTEGA EZERIUS ORTEGA ELYSCIA CHANNELLE ORTEGA-CRUZ JESSICA EILEEN ORTIZ JOSE GUILLER OSORIO CONSTANZA KENT ALAN OSBURN BRIAN OSHAUGHNESSY BAYLEE RAE OSTENSEN JACOB PADDOCK-WEEKS SONIA PAEZ OMAR MARQUEZ PAEZ SONIA PAEZ LORI MARIE PANTAZES JULIA PASTOR-RAYMUNDA AARSHIYA PATIL JIAA PATIL SANDRA KAY PATTERSON MYA PENA XAVIER JOSHUA PEREZ-GARZA GILBERTO PEREZ-CERVANTES BERKLEY PERKINS DARREN SHAWN PETERS TOM PHIFER TYLER PHILLIPS ROBERT T PILLSEN GARY PINO SONIA DELAPAZ PINEDA-MAGANA GERRI POLK DUSTIN SHANE POOLE LEA PORTER DIANA JUDITH PORTILLO KEVIN JOSE PORTILLO SAMANTHA POWELL KINGSTON DIOR POWELL AMILIA POWERS ANGELIQUE PRIEN JACQUELINE PRIETO JAMES H PRUITT MARCUS KINTA PUMPHREY ALEJANDRO QUINONES-ZAPAICO ADAM QUINTANA PATRICIA QUINTRELL TIMOTHY DON RADFORD CELESTE RAMIREZ AURA MARINA RAMIREZ CHILEL ERENDIDA REZA RAMOS JOSE LUIS RASCON-AVILA SEAN RATHERT DOLORES SUSAN RAYGOZA DYLAN NICHOLAS REDWINE KRYSTAL ANNE REISINGER KIM REMMEL GERARDO ALFONSO RENDON IVAN RENTERIA RICCI REYLOLDS MAURICE REYNOLDS PEGGY ANN REYNOLDS JOHN RICE IAN ASHLEY RICHARDSON RICHARD DEAN ROBERTS NIKOLAS JAMES ROCHE BENJAMIN ROCKEFELLER ASHER ROCKHOLD OMAR RODRIGUEZ JORGE RODRIGUEZ LOUISA RODRIGUEZ MAURICIO RODRIGUEZ JACQUELINE RODRIGUEZ GEORGIA LEE ROHNER KIMBERLY ROJO SOFIA LIZET ROJAS RANIRO ROMO MAYRA ROMO-HERNANDEZ JANELLE ROMERO MARTHA RYE ROOKS WILLIAM ERICK ROORDA CYNTHIA JIMENA ROQUE ALEXIS ROSE MELANIE RUDDY MARILYN MAY ALCANDARA SABLAN AUBREY CAROLINE SACCO JANAE SALAS OMAR SALAS MARIO FERNANDO SANCHEZ DEANNA SANCHEZ ANGELICA ESPERANZA SANDOVAL GERSON ARISTI SANDOVAL-ARAUJO ROSA SANTILLAN GIANNA SANTISTEVAN DAVID SAUCIDO SHAMONE SCARLETT KELSIE SCHELLING DOUGLASS SCHLISKE TERESA SCHMIDT JAMES SCHOMER BRIANNA SCHWARTZ ROBERT DWAINE SCOTT JOSE SEGURA MICHAEL SEWARD JESSICA G SHOEMAKE ANGELO IGNACIO PABLO SIERRA ROBERTO SILVA-PEREZ NICOLE EVELYN SILVERS ALEXANDRA SIMENTAL GENE ARNOLD SIMMONS EDDIE SIMMONS ASHLEY SIMMONS JOHN MICHAEL SIMONS RONALD DAVID SISNEROS DAVID SISNEROS LEAH SISNEROS PAUL CARROLL SKIBA SARAH SKIBA SOFIA SLOAN TONI SMEDLEY SHAY SMITH CORY SMITH DEANTE DION SMITH ASANEE SOITHONG GUY LEE SOLANO GUADALUPE SOSA TAYLOR SPARKS JULIE SHAWN STEFANEK ANGELA STEVENS JOY DENISE STEWART LASHAYA N STINE DARYL A STOCKERT LEVAL DIJON STOREY MATTHEW STUART STORRS RAYMOND STUBBLEFIELD CARLA SUAREZ MAKAYLA SUMMERS CLINTON JOHN ANTHONY SUTTON JUSTICE ARIEL SWISHER EMMA TARRANTS JEFF TAYLOR CTORMY BRAADEN LAWRENC TAYLOR GUY TAYLOR YUGUI DANIELA TERRAZA LORI ANN THIEL KWAMBOKA THOMAS MICHELLE THOMAS AARONE THOMPSON ANDREW THOMSON JOSHUA TICCARRETO MICHELLE MARIE TRESCO SAVANNA RAE TODD ALBERTO TORRES JEFFREY TORRES MARTIN TORRES-HERNANDEZ NICHOLLE TORREZ ROMELLA TOUMANIAN MICHELLE MARIE TRESCO DANIEL TRUJILLO MARIA TRUJILLO SHANE KELLY TURNER LIGIA MIRANDA URIBE-RAMOS MICHELLE ILEANA URIBE-RAMOS MIGDALI URBINA CRUZ MICHELLE RAE VANEK BRANDI MARIE VARDAS ZADIA VASQUEZ-CABRERA MARK VEITCH SHERANIQUE VEJILL-ROBERTS RICKY JOHN JR. VELASQUEZ ODELL VEST DENAJSHA JAYLYNN VIALPANO CHRIS W VIGIL AMADEO VIGIL RANDY VIGIL ROBERT GILBERT VIGIL DAVID EULISES VILLA NORIEGA WHITNEY BRIY VILLEDAS-GONZALEZ CHARLENE ROXANNE VOIGHT AYLSSA VORJA DARLENE ANN WALLACE DONNIE WALLACE TASHIYAH RENEE WALLACE LARRY WATTS AVEREE RAYN WEAVER ALVIE ONEAL WEBB JONATHAN M WHEBY JAMES RAYMOND WHITAKER LADAMIEN WHITE CHRIS WATSON WHITTINGTON KATHY WILKERSON IAN KIRK WILLCOXON DALE DUANE WILLIAMS JENNIFER WILLIAMS BARBARA WILSON JOE WILSON WENDY RENEE WISNER TIMOTHY DALE WITT WILLIAM J WORLEY ROBERT WILLIAM WRIGHT ERIC MAURILIO XOOC PUC ABRAHAM W YOHHANES DZ YOU YING PU BRET YOUNGER VICTORIA ZAMORA ARIANA ZAMORA WALTER ALAN ZEBELMAN LELAND ZOOK

If you would like to report someone as missing, you must contact the law enforcement agency where your loved one was last seen.

Have a tip about a missing person? Reach out to law enforcement or send a tip to us at tips@kdvr.com. You can also fill out the form below.