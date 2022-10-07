(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week seven’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|VISTA RIDGE
AIR ACADEMY
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|CHEYENNE MOUNTAIN
RAMPART
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|HINKLEY
WIDEFIELD
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO SOUTH
SIERRA
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO CENTRAL
PUEBLO CENTENNIAL
|7 P.M.
|2
|6-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PALMER RIDGE
PUEBLO WEST
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|MESA RIDGE
CORONADO
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|PUEBLO EAST
SAND CREEK
|7 P.M.
|1
|14-0
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|LA JUNTA
WOODLAND PARK
|7 P.M.
|MATCHUP
|GAME START
|QUARTER
|SCORE
|FLORENCE
MANITOU SPRINGS
|7 P.M.