(SOUTHERN COLORADO) — Looking for the scores for week seven’s games? Look no further. This story will continue to be updated as the night progresses.

MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
VISTA RIDGE
AIR ACADEMY		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
CHEYENNE MOUNTAIN
RAMPART		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
HINKLEY
WIDEFIELD		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO SOUTH
SIERRA		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO CENTRAL
PUEBLO CENTENNIAL		7 P.M.26-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PALMER RIDGE
PUEBLO WEST		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
MESA RIDGE
CORONADO		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
PUEBLO EAST
SAND CREEK		7 P.M.114-0
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
LA JUNTA
WOODLAND PARK		7 P.M.
MATCHUPGAME STARTQUARTERSCORE
FLORENCE
MANITOU SPRINGS		7 P.M.