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A List Local Restaurants Open For Pick-Up Or Delivery

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PARAVIVINI’S ITALIAN BISTRO IS NOW OFFERING CURB SIDE PICK-UP

On March 16th, Governor Polis announced the mandatory closure of all restaurants, bars, and casinos through the next 30 days. This announcement includes any business that would bring more than 10 people together at once including, gyms, casinos, theatres and movie theaters. The news has left local business owners scrambling for alternatives to keep their business afloat.

Delivery services like Grub Hub or Door Dash have announced they will reduce or even waive the usual 30% charge per delivery imposed on independent local businesses. This is a good time to come together as a community to support our local businesses.

Here is a list of all businesses open for pick up or delivery. If your business remains open please send an email to KXRMNews@nexstar.tv and let us know.

LUCKY DUMPLING

FOUR BY BROTHER LUCK

PARAVIVINI’S ITALIAN BISTRO

SOPRA ANTIPASTO AND WINE BAR

PATTY JEWETT’S SNACK SHACK

OMELETTE PARLOR

RED GRAVY

JAX FISH HOUSE & OYSTER BAR

JACK QUINNS

PIG LATIN COCINA

TASTE OF JERUSALEM CAFÉ

CROQUETTE’S BAKERY AND BISTRO

THAI LILY CUISINE AND YAKITORI8

MOTHER MUFF’S KITCHEN AND SPIRITS

THE COFFEE EXCHANGE

ODDYSEY GASTRO PUB

POPEYES

LUCHAL’S GOURMET CATERING

BINGO BURGERS

JAVA PUNK COFFEE

105 SOCIAL HOUSE

COLORADO MOUNTAIN BREWERY

ALLSTAR PIZZERIA

MONICA’S ITALIAN DELI

CHEBA HUT

THAI BASIL

ROMAN VILLA

WING STOP

VAQUERO’S MEXICAN RESTAURANT

WALTER’S BISTRO

COWGIRL KETTLE CORN

JEI SUSHI

BLACK FOREST FOOD CAFÉ  & DELI

EL PADRINO MEXICANO

THE PUBLIC HOUSE

DRIFTER’S

KING CHEF DINER

LITTLE CAESARS

BILLY’S PIZZA

URBAN STEAM

DOZO SUSHI

SPECIAL GROUNDS COFFEE SHOP

MARIGOLD RESTAURANT & BAKERY

HEIDI’S SPORTS BAR & GRILL

THE ROSWELL

BIG TRAIN RESTAURANT

WADE’S CAFÉ

BIRD DOG BBQ

MONTEREY HOUSE

CARRABBA’S

HELL’S KITCHEN

WILD GINGER THAI

ON THE BORDER

DANIEL’S TACO

SHAH’S KABOB & GYRO

DUCA’S NEAPOLITAN PIZZA

WESLEY OWENS COFFEE

HATCH COVER

BEAST AND BREWS

BACK EAST BAR AND GRILL

ADAM’S MOUNTAIN CAFÉ

DENVER BISCUT COMPANY

ATOMIC COWBOY

FAT SULLY’S

ROOKIES TAPHOUSE AND EATERY

SMALL CAKES

TASTE OF PHILLY

THE BENCH

ODYSSEY GASTROPUB

SURA KOREAN RESTAURANT

FRANKIE’S TOO

WHEEL COFFEE

JIMMY JOHN’S

SUBWAY

ONO FOODS

PANINO’S

SLICE 420

COLORADO CRAFT

BAMBINO’S URBAN PIZZERIA

EDELWEISS GERMAN RESTAURANT

VILLAGE INN

JOEY’S PIZZA

P.F. CHANG’S

LAZY DOG RESTAURANT & BAR

TEXAS ROADHOUSE

HAVANA GRILL

WILD BILL’S BUFFALO WINGS

PANERA BREAD

POOR RICHARD’S

RICO’S CAFE

GOOD COMPANY RESTAURANT & BAR

LEON GESSI’S

ROC & RO SUSHI ON THE GO

AMANDA’S FONDA

SUSIE’S WESTSIDE CAFE

CEBERUS BREWING CO

NEW CHINA KITCHEN

SPECIAL GROUNDS COFFEE SHOP

CORIANDER FLAVORS OF INDIA

QDOBA

THE MASON JAR

MARLEE RAE’S

IHOP

TLAQUEPAQUE

ROLL UP

A HAND WRITTEN SIGN IN TLAQUEPAQUE’S WINDOW
RESTAURANTS THAT TYPICALLY HAVE LINES, NOW EMPTY.

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